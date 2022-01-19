РИАМО - 19 янв. Пешеходный мост между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы готов на 80%. Сейчас на объекте ведется архитектурная отделка, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Будущий пешеходный мост станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская».

«В составе ТПУ «Электрозаводская» продолжается строительство пешеходного моста, который свяжет Рубцовскую и Семеновскую набережные реки Яузы. На сегодняшний день готовность моста составляет 80%», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Остекление моста завершено на 75%. Как отметил Бочкарев, на объекте специалисты устанавливают алюминиевые ламели. Помимо отделки, там проведут обустройство инфраструктуры для инвалидов.

«Общую готовность архитектурной отделки оцениваем на четверть. Также готовы служебные проходы для внешнего обслуживания сооружения, завершаются отделочные работы по облицовке полов из гранитной плитки и гранитной облицовке фасадов. Начался монтаж двух лифтов для маломобильных граждан», – добавил Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, дугообразный мост протянется на 111 м, пролетное строение будет иметь длину 88 м.

«Для соблюдения температурно-влажностного режима работ в зимний период на объекте обустроены технологические укрытия. Кроме того, более чем на 80% завершены работы по восстановлению набережной. Сейчас идет благоустройство прилегающей территории», – подчеркнул Кравцов.

ТПУ «Электрозаводская» свяжет одноименные станции метро и платформу Электрозаводская МЖД. Кроме того, по проекту реконструируют прилегающие улицы, обустроят парковки и проведут комплексное благоустройство прилегающей территории. Также появится подземная пересадка между двумя действующими станциями метро.