РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 янв. В городском округе Мытищи в ночь на среду прошли Крещенские купания, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В городском округе купания проходят на территории 4 храмов: в деревнях Витенево и Пчелка, поселке Николо-Прозорово, селе Троицкое.

«Сегодня у нас большой православный праздник - Крещение. На точке в селе Троицкое дежурят 8 волонтеров – ребята из молодой гвардии и волонтеры Подмосковья. Мы помогаем координировать поток людей, топить палатки, разливать горячий чай», - сказал руководил МГЕР Мытищ Максим Тишин.

Он добавил, что это традиционная волонтерская помощь в период крещенских купаний. Несмотря на холод, ребята помогают с большим энтузиазмом, потому что это всегда интересно, собирается хорошая компания и царит приятная дружественная атмосфера.

«В селе Троицкое купания начались с 20:00 18 января, 19 января в 2:00 батюшка освятил воду. По состоянию на 03:00 порядка 2300 человек прошли крещение водой. Охрану общественного порядка обеспечивают 42 сотрудника МВД. 8 экипажей ДПС, 10 казаков, волонтеры. Работают 4 бригады скорой помощи, 4 профессиональных спасателя возле купелей», - сказала начальник управления территориальной безопасности администрации округа Светлана Фильченкова.

Она добавила, что в соответствии с мерами безопасности нельзя пускать большое количество людей на лед, запуск производится по 5-7 человек. Верующие по 1,5-2 часа стояли в очереди, ждали своей возможности окунуться, но несмотря на это праздник удался - люди выходили довольные и счастливые.

Мероприятия прошли в штатном режиме, без происшествий. По предварительным данным в ночных крещенских купаниях в Мытищах приняли участие около 3 000 человек.