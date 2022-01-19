РИАМО - 19 янв. В России за прошедшие сутки скончались 698 человек с диагностированным Covid-19, всего с начала пандемии в РФ умерли 323 376 человек с коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки скончался 71 человек с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 62, в Подмосковье – 38, Нижегородской области – 26, в Саратовской области – 18.

За минувшие сутки в РФ выявили 33 899 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели еще 22 920 человек. С начала пандемии в России выявили 10 899 411 случаев коронавируса, вылечились 9 925 855 человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в России 40% среди коронавирусных больных заражены мутацией «омикрон», остальные 60% – «дельтой».

Роспотребнадзор выделил основные признаки «омикрона»: пульсирующая головная боль, насморк, слабость и чихание. При этом сухой кашель проявляется не сразу, а только спустя несколько дней после появления первых симптомов заболевания.

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