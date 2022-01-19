РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. В подмосковном Подольске провели турнир по плаванию среди членов городской организации инвалидов на Крещенский сочельник, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В УСЦ «Юность» микрорайона Климовск 18 января члены Климовской городской организации инвалидов провели турнир по плаванию под названием «Крещенский заплыв».

Депутат городского округа, директор центра Олег Паскарь вручил победителям грамоты, сладкие подарки и поздравил членов общества с наступающим православным праздником.