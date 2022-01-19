РИАМО - 19 янв. В столице врачам удалось вылечить от коронавируса еще 1997 пациентов. С начала пандемии заболевание смогли побороть 1 913 326 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили еще 8795 случаев заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 861 человеку. На аппаратах ИВЛ в настоящее время находятся 504 пациента, не удалось спасти 71 человека.

За время пандемии в столице зарегистрировали 2 113 370 случаев инфицирования Covid-19. Жертвами вируса стали 38 084 человека.

Из-за роста заболеваемости и распространения мутации «омикрон» в мегаполисе усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на городских объектах. С начала года было проведено более 500 проверок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число выявленных случаев заболевания Covid-19 в столице выросло вдвое за минувшую неделю. Градоначальник попросил работодателей по возможности перевести на удаленку максимальное количество работников.

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