РИАМО - 19 янв. Врачи смогли вылечить от коронавируса еще 1368 пациентов. С начала пандемии успешно перебороли Covid-19 611 986 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье за сутки выявили 2626 случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали 38 человек. Всего в регионе было зафиксировано 672 359 случаев инфицирования, скончались 12 879 человек.

Подмосковье готовится к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, коечный фонд для больных коронавирусом был увеличен вдвое во временном госпитале в парке «Патриот».

Требование по переводу на удаленный режим работы 30% сотрудников предприятий сохраняется в регионе до 25 февраля.