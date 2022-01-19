РИАМО - 19 янв. За прошедшие сутки в Подмосковье было зафиксировано 2626 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 672 359 случаев Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Привиться отечественными вакцинами от коронавирусной инфекции можно в поликлиниках и выездных пунктах. Через 6 месяцев после прохождения вакцинации необходимо ревакцинироваться.

По состоянию на 14 января, уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 76,3%. Полностью привились в регионе 4 686 529 человек.

При появлении первых признаков ОРВИ необходимо изолироваться от других людей и приступить к лечению. Если температура не спадает в течение 3 дней, несмотря на прием лекарств, следует обратиться к врачу.

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