РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. Многие жители микрорайона Салтыковка подмосковной Балашихи на 4 месяца остались без стационарных телефонов из-за аварии на магистральной трассе, связь восстановили после обращения представителей Народного фронта в «Ростелеком», сообщили в балашихинском отделении регионального штаба ОНФ в Московской области.

Без стационарного телефона остались жители целого квартала. Ситуация омрачалась тем, что в этих домах проживают пенсионеры, которые, как правило, ими регулярно пользуются. К тому же у людей пропал и доступ в интернет. Не было связи с экстренными службами – пожарными и скорой помощью, а также с родными и близкими. Люди не могли также заказать доставку продуктов или такси.

Телефоны у ряда жителей перестали работать в конце августа, а у кого-то – в сентябре-октябре прошлого года. Люди оставляли заявки в «Ростелекоме». В ответ слышали дежурное: «Ваша заявка принята», а по одной из заявок пришел ответ, что она выполнена. Но телефоны кабельной линии в Салтыковке по-прежнему молчали.

С получением первого же обращения по данной ситуации, которое из Салтыковки передали владельцы мобильных телефонов, представители Народного фронта в Московской области обратились в «Ростелеком». А следом стали поступать новые просьбы о помощи.

Уже на третий день после обращения общественников в «Ростелеком» телефонную связь восстановили на улицах Рудневой, Цветочной и в других домах Салтыковки. Об этом в Народный фронт со своих домашних телефонов стали радостно сообщать сами пенсионеры.

По словам члена регионального штаба Народного фронта в Московской области Петра Попова, проблему удалось решить в течение 2 дней после их обращения.

«Почему нужно было тянуть резину 4 месяца, непонятно. Надеемся, что в самое ближайшее время домашними телефонами смогут воспользоваться и пострадавшие абоненты на соседних улицах. Мы этот вопрос держим на контроле. Хотелось бы верить, что в будущем такие ситуации не повторятся не только в отношении заявителей, но и других граждан», – сказал член регионального штаба Народного фронта в Московской области Петр Попов.

Он добавил, что людям должны будут не только произвести перерасчет абонентской платы, но и принести извинения.