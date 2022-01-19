РИАМО - 19 янв. За прошедшие сутки на территории России выявили 33 899 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в стране официально зарегистрировали 10 899 411 случаев Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Москве (8795), Санкт-Петербурге (4382), Московской области (2626), Нижегородской области (881) и Краснодарском крае (730).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что сроки карантина для граждан, которые заболели коронавирусом, сократят с 2 недель до 7 дней.

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин также обратился к российским работодателям с просьбой перевести работников на удаленку там, где это возможно.

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