РИАМО - 19 янв. В столице за прошедшие сутки выявили 8795 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования составило 2 113 370, сообщает городской оперштаб.

В связи со стремительным распространением нового штамма коронавируса «омикрон» эпидобстановка в столице ухудшается.

В мегаполисе выявили уже более 1,2 тыс. случаев заражения «омикрона». При этом большинство заболевших не покидали пределы региона.

В связи с ухудшением ситуации столичный Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологическими требованиями. Сначала года было проведено уже более 500 проверок.

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