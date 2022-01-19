РИАМО - 19 янв. В Подмосковье до 25 февраля сохраняется требование по переводу на удаленный режим работы 30% сотрудников без учета привитых и переболевших из-за непростой ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Данная мера необходима для того, чтобы облегчить нагрузку врачам, заботящимся о здоровье жителей, а также остановить распространение штамма «омикрон».

Кроме того, работодателям напомнили о сохранении необходимости перевести на дистанционную работу всех сотрудников в возрасте 60+, а также тех, кто имеет хронические заболевания.

Всем работодателям нужно продолжать принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия сотрудников на рабочих местах. Также всем гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано продолжать соблюдать домашний режим.

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