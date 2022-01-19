РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 янв. Более 400 штрафов выписали в 2021 году инспекторы административной комиссии в Королеве, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

В 2021 году инспекторы административной комиссии на территории Королева обследовали 4,7 тыс. ограждений частных домовладений, 34 садовых некоммерческих товарищества, 101 гаражный кооператив. Провели 536 рейдов, выявили 455 нарушений, вынесли 404 штрафа на общую сумму более 1,4 млн рублей.

Чаще всего штрафы выписывали за нарушения при парковке транспортных средств в непредназначенных для этих целей местах. Чуть меньше штрафов выписано за размещение нестационарных объектов на муниципальной земле. Также инспекторы штрафовали за ненадлежащее содержание ограждений частных домовладений и за нарушение чистоты и порядка, а именно сброс мусора в неположенных местах.

«Прежде всего мы ведем разъяснительную работу. При обнаружении нарушений наши сотрудники информируют жителей об их недопустимости, и те устраняют все проблемы еще до начала административного производства. Мы стремимся достигать порядка в городе на всех уровнях, в том числе за счет ровных заборов и стен без надписей», - сказал председатель административной комиссии, заместитель главы города Павел Котов.