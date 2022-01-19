РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 янв. Больше 2 км трубопровода холодного водоснабжения построили в подмосковном Королеве в прошлом году, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

В 2021 году специалисты королевского «Водоканала» построили более 2 км трубопроводов холодного водоснабжения, отремонтировали и заменили 57 пожарных гидрантов, 39 водоразборных колонок, заменили 149 единиц запорной арматуры в колодцах.

Также в прошлом году было отремонтировано 324 колодца, произведена санитарная промывка трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения и ликвидировано 2005 подстоев канализационных колодцев.

За минувший год производственные службы «Теплосети» в ходе проведения капитального и текущего ремонта заменили более 10 км трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения, на объектах теплоснабжения обновили 722 единицы запорной арматуры различного назначения.

Работы по обновлению коммуникаций проведены на проспекте Космонавтов, улицах Сталинградской битвы, Трофимова, Стрекалова, Дзержинского, Мичурина, Школьной, Лесной, Героев Курсантов, Садовой, Советской, Гагарина, Суворова, 50-летия ВЛКСМ. Реконструированы и модернизированы котельные «Альфа-Лаваль», «Бурковская», котельная №77 в микрорайоне Юбилейный и котельная «Самаровка».