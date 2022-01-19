РИАМО - 19 янв. С начала года количество людей, прошедших экспресс-тестирование на коронавирус в столице, увеличилось в 2 раза. Всего скрининг прошли уже около полумиллиона человек, записаться на экспресс-тестирование можно онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Число желающих пройти быстрое тестирование растет, поэтому рекомендуется заполнять заявку заранее. Возможность дистанционной записи на скрининг появилась в ноябре 2021 года на сайте emias.info и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

«В ней нужно указать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, номер полиса ОМС или СНИЛС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Это занимает буквально 2 минуты», — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пройти экспресс-тестирование можно в течение 2 дней, не считая дня подачи заявки. Положительный результат скрининга не подтверждает наличие заболевания, в этом случае человеку сразу сделают ПЦР-тест.

На сегодняшний день в Москве работает 71 пункт экспресс-тестирования на коронавирус.

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