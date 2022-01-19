РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 янв. Росгвардейцы приняли участие в обеспечении общественного правопорядка во время крещенских купаний в Щелкове, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

В охране правопорядка в местах крещенских купаний в Щелкове было задействовано шесть сотрудников Росгвардии.

Всего по Московской области в охране правопорядка задействовано более 500 росгвардейцев. В общей сложности на территории Московской области подготовлено свыше 200 оборудованных мест для купаний.

19 января Росгвардейцы обеспечат безопасность во время праздничных крещенских служб в церквях городского округа Щелково.