РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 янв. Росгвардейцы приняли участие в обеспечении общественного правопорядка во время крещенских купаний в Щелкове, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
В охране правопорядка в местах крещенских купаний в Щелкове было задействовано шесть сотрудников Росгвардии.
Всего по Московской области в охране правопорядка задействовано более 500 росгвардейцев. В общей сложности на территории Московской области подготовлено свыше 200 оборудованных мест для купаний.
19 января Росгвардейцы обеспечат безопасность во время праздничных крещенских служб в церквях городского округа Щелково.
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