РИАМО - 19 янв. Право бесплатного проезда в общественном транспорте и пригородных электричках получат вторые родители многодетных семей столицы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Возможность пользоваться транспортом бесплатно получили и дети из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет. Теперь на их право не влияет факт обучение в учебных заведениях.

Детям право бесплатного проезда по соцкарте продлят автоматически. Взрослым нужно будет обратиться в центры госуслуг «Мои документы».

Решение о введении бесплатного проезда для второго родителя многодетной семьи было принято еще в октябре прошлого года. Идею вынесли на рассмотрение благодаря многочисленным просьбам родителей.

На сегодняшний день в столице живут 191 тыс. многодетных семей, где растут 475 тыс. детей.