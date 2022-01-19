РИАМО - 19 янв. Мобильные операторы «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 в ближайшее время планируют повысить стоимость своих архивных тарифов на 10%, пишет «Коммерсант».

Причиной для роста цен на старые тарифы связи послужили инфляция в стране и увеличение мобильного трафика.

По данным источника издания, «Вымпелком» поднимет цены на архивные тарифные планы в ближайшее время, а «МегаФон» и Tele2 — с февраля. При этом оператор МТС уже в начале января уведомил абонентов об увеличении стоимости тарифов на 60 рублей.

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, старые тарифы могут существовать 5-6 лет. После этого срока операторы повышают цены, чтобы подтянуть их к актуальным предложениям.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин уверен, что с помощью подъема цен на обслуживание архивных тарифов операторы стимулируют абонентов переходить на новые.

Оптимизация архивных тарифов является сложившейся практикой, ведь для операторов они часто невыгодны из-за издержек и малочисленной базы абонентов.

При этом эксперты считают, что в 2022 году операторы повысят цены на услуги связи на 10-12%.