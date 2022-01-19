РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. Виктор Чуб сообщил о своем уходе с поста первого замглавы администрации Подольска и пожелал горожанам здоровья и счастья.

«Дорогие друзья! Сегодня я завершаю работу в администрации городского округа Подольск. Мне посчастливилось на протяжении почти 11 лет работать в команде главы округа Николая Пестова. Благодарен Пестову за доверие и поддержку, возможность внести свой вклад в развитие Подольска», - написал Чуб в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что за время работы в администрации ему удалось встретиться и познакомиться с огромным количеством замечательных людей. Данный период своей жизни он назвал интересным и плодотворным.

«Признателен всем коллегам за совместную созидательную работу, всем, кто помогал, поддерживал и был рядом. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и добра», - заключил он.