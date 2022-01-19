РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 янв. В прошлом году в подмосковном Королеве выявили и устранили 720 утечек газа, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

В течение 2021 года в Королеве специалисты организации «Проект Сервис Груп» провели техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в более чем в 700 многоквартирных домах по более чем 21 тыс. адресов.

Было выявлено и устранено 720 утечек, выдано 3 249 предписаний, по всем предписаниям поданы заявки в диспетчерскую службу. При проведении технического обслуживания внутридомового газового оборудования и отработке заявок и обращений от жителей Королева также были произведены замены квартирных газовых вводных кранов в количестве 1174 штук.

«Чтобы исключить аварийные ситуации из-за неправильной эксплуатации газового оборудования частного дома или квартиры, собственник должен обеспечить безопасность его использования, заключив договор со специализированной сервисной организацией. Если договора техобслуживания нет, то возможно приостановление подачи газа», - сказал заместитель главы Королева Владимир Шабалдас.

Также установка системы автоматического контроля утечки газа поможет сделать эксплуатацию газовых приборов безопасной, в случае утечки устройство перекрывает подачу газа и издает звуковой сигнал. Услуга стоит около 5 тыс. рублей, возможна рассрочка. Бюджет Королева на 2022 год предусматривает денежные средства на установку газоанализаторов в квартирах малоимущих и многодетных семей и одиноко проживающих пенсионеров. Заявку на установку системы автоматического контроля утечки газа можно оставить по телефону Единой диспетчерской cлyж6ы: 8(499)929-99-99.