РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 янв. Общественная палата в Королеве проверила работу катков на территории города, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель палаты Ольга Корнеева.

Мониторинговая группа муниципальной общественной палаты провела контрольные мероприятия на объектах спорта. Общественники проверили катки, расположенные на улице Комитетская, 2, на стадионе «Металлист», на стадионах микрорайонов Первомайский и Юбилейный.

«Контрольные мероприятия состояния ледового покрытия катков, коробок и территорий показали, что объекты в целом готовы к эксплуатации в зимний период, ледовое покрытие катков удовлетворительное», — сказала Корнеева.

По ее словам, были обнаружены и недочеты. На территориях, примыкающих к хоккейным коробкам, нет противоскользящего покрытия, плохо убирается снег. Кроме того, не везде есть места для переобувания и туалетные модули, не на всех катках есть график работ.

Результаты общественного мониторинга направлены в комитет по физической культуре, спорту и туризму городской администрации.