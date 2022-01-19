РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 янв. В Королеве нашли нарушения в содержании ряда контейнерных площадок на территории города, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

Мониторинговая группа муниципальной общественной палаты проводит проверки содержания контейнерных площадок и следит за качеством оказываемых услуг по сбору и вывозу отходов из жилого сектора. Были проверены площадки на улицах Пионерская, Полевая, Чайковского и Орджоникидзе.

«Площадки в целом находятся в удовлетворительном состоянии, но есть замечания. Так, площадки плохо очищают от снега и наледи, есть навалы крупно-габаритного мусора», — сказала Корнеева.

На некоторых площадках обнаружены сломанные или переполненные контейнеры, отсутствие графика вывоза мусора и информации об обслуживающей организации.

По итогам проверок составлены акты, которые направлены в управляющие организации «Жилкомплекс», «Основа» и региональному оператору для приведения контейнерных площадок в нормальное состояние.