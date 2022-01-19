РИАМО - 19 янв. Городские службы Москвы продолжают усиленную круглосуточную работу по ликвидации последствий снегопадов в столице. С начала зимы прирост свежего снега в городе составил около 120 см, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В работе по уборке столицы от снега задействованы около 90 тыс. рабочих и порядка 12 тыс. единиц техники.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, все городские системы готовы к работе в условиях сильных снегопадов, а при необходимости к уборке могут привлечь дополнительные силы.

Все системы ресурсоснабжения также работают в штатном режиме. Теплоснабжение горожан осуществляется в соответствии с графиком.

В ближайшие несколько дней в городе ожидается уменьшение количества осадков. В это время коммунальщики продолжат вывозить навалы снега из дворов.

С пятницы ожидаются очередные залповые снегопады – прирост свежевыпавшего снега в городе за несколько суток составит до 15 см.