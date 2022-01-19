РИАМО - 19 янв. В ноябре прошлого года объем вложений России в государственные ценные бумаги США сократился до 2,409 млрд долларов по сравнению с октябрем. Такие данные представил Минфин США, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сокращение вложений РФ в американские гособлигации фиксируется уже несколько месяцев подряд. В октябре вложения России составили 3,720 млрд долларов, в сентябре – 3,918 млрд долларов.

При этом в ноябре 101 млн долларов пошел на долгосрочные облигации, 2,3 млрд – краткосрочные вложения. В октябре на долгосрочные приходилось 554 млн долларов, а на краткосрочные – 3,1 млрд долларов.

Курс на сокращение вложений в госдолг США Россия взяла в 2018 году. Больше всего вложений в госбумаги США приходится на Японию (около 1,3 трлн долларов) и Китай (порядка 1,08 трлн долларов).