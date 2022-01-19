РИАМО - 19 янв. На открытых торгах в 2021 году Москвой было реализовано свыше 6,5 тыс. машино-мест, расположенных в разных округах. Больше всего реализованных машино-мест находилось на северо-западе и востоке города, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году город реализовал на электронных площадках более 6,5 тыс. машино-мест - на 4 тысячи больше, чем в 2020 году. Больше всего объектов было предложено в Северо-Западном и Восточном административных округах столицы - свыше 2 тыс. Ежегодно мы видим рост интереса к таким аукционам: если в 2020 году фиксировали на торгах 12,5 тыс. участников, то в прошлом году их стало почти 28 тысяч. Средний уровень конкуренции составил 4 участника на лот», — сказал Ефимов.

По словам главы департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, самые высокие цены на машино-места были в центре города, где средняя цена составила 499 206 рублей.