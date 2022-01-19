РИАМО - 19 янв. Звезда сериала «Каменская» Вера Воронкова попала в реанимацию из-за загоревшейся в квартире елки, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью 19 января. В квартире 56-летней актрисы случился пожар — загорелась елка. Женщина получила тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

Бригада скорой помощи доставила артистку в больницу. Сейчас Воронкова находится в реанимационной палате.

Воронкова — российская актриса театра и кино, является заслуженной артисткой РФ. Она известна по ролям в фильмах и сериалах «Предчувствие», «Каменская-4», «Журов» и «Марш Турецкого».

По данным СМИ, в квартире с Воронковой также находилась ее 14-летняя дочь. Девочку доставили в больницу с отравлением угарным газом. Предварительной причиной пожара могло стать замыкание проводки в гирлянде, которая висела на елке.