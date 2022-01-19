РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. Жителей Подольска угощали горячим чаем и сладостями в парке Талалихина во время крещенских купаний, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В ночь с 18 на 19 января на четырех площадках округа прошли традиционные крещенские купания. В парке Талалихина на танцевальной веранде установили две купели, а также разместили две обогреваемые палатки и палатки с горячим чаем.

Великий чин освящения воды провел настоятель храма святых Царственных Страстотерпцев иерей Кирилл Сложеникин. Среди почетных гостей был глава округа Николай Пестов.

«Это великий праздник. Поздравляю всех горожан с Крещением. Желаю здоровья, божьей благодати, счастья, любви, мира и благодетели», — сказал замглавы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

Крещенские купания начались с 21:00 и продолжались до последнего желающего. Гостей парка угощали горячим черным чаем и сладостями. Всего было подготовлено около 80 литров чая в двух самоварах. Также на месте дежурили спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.