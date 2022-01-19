РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 янв. В Королеве общественники проверяют работу пунктов по сбору новогодних елей, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

Королев присоединился к экологической акции по сбору и переработке новогодних деревьев «Подари своей елке вторую жизнь». Акция проходит в Подмосковье до 15 февраля.

В Королеве сдать новогодние деревья можно на трех пунктах: на улице 50 лет ВЛКСМ, д.5/16, в микрорайоне Болшево на улице Полевая, д. 5, и на улице Комитетский лес, д. 15, площадка «Мегабак».

Проверка одного из экопунктов мониторинговой группой общественной палаты показала, что площадка соответствует требованиям: на ней есть специальный бункер и яркий банер, работает пункт без выходных. Замечаний общественники не выявили.

Два пункта не были очищены от снега и наледи. Акт с замечаниями отправлен в управляющие компании для того, чтобы они привели пункты в надлежащее состояние.

Акция «Подари елке вторую жизнь» в городе проводится с 2019 года. Ее главной целью является помощь в грамотной утилизации деревьев. Кроме того, данная акция привлекает внимание к программе раздельного сбора отходов.