РИАМО - 19 янв. В этом году на западе столицы в районе Кунцево завершат строительство корпуса Московского авиационного института (МАИ), здание возведут на Оршанской ул., 3, сообщается на официальном сайте мэра города.

Москомархитектура выдала градостроительный план земельного участка. Он находится в шаговой доступности от станции метро «Молодежная».

Площадь здания высотой не более четырех этажей составит порядка 13 тыс. кв. м. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на текущий год.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская отметила, что согласно проекту в корпусе МАИ разместят научный центр.

С 2011 года в Москве построили 453 образовательных объекта. При этом их активное возведение продолжается: с 2022 по 2024 году планируют построить еще 137.