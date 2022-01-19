РИАМО - 19 янв. По факту хищения коллекции скифского золота, имеющей особую культурную ценность, Следственный комитет России проводит доследственную проверку. Коллекция принадлежит 4 музеям Крыма, сообщает ТАСС.

«Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — cказал замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Он отметил, что еще в 2014 году был оформлен документ за подписью бывших чиновников Минкульта РФ и их крымских коллег, согласно которому скифское золото своевременно в состав музейного фонда России передано не было.

В коллекцию скифского золота входят более 2 тыс. предметов. Они с февраля по август 2014 года были представлены на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря» в Амстердаме. Однако из-за событий 2014 года с ними возникла неопределенная ситуация. Поскольку на экспонаты свои права заявили и крымские музеи, и Украина, Амстердам приостановил их передачу до разрешения разногласий.

Ранее апелляционный суд разрешил музею Алларда Пирсона считать недействующей предварительную договоренность о возвращении скифского золота крымским музеям. Россия выразила протест в отношении данного решения.