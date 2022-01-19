РИАМО - 19 янв. АО «АРХБУМ» (российский гофродивизион австрийской Группы компаний Pulp Mill Holding GmbH) по итогам 2021 г. продемонстрировало рост производственных показателей относительно предыдущего периода, сообщается на сайте предприятия.

В январе – декабре 2021 г. предприятия, входящие в АО «АРХБУМ» в Центральном и Приволжском федеральных округах, увеличили объем производства гофропродукции по сравнению с АППГ на 16,1% до 592,4 млн м, отгрузки – на 16,3% до 590,2 млн кв м.

Выручка возросла на 73,2% до 19 млрд руб.

Как отметил директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, улучшение результатов стало возможным благодаря реализации стратегии повышения внутренней эффективности работы компании, модель которой была принята в начале прошлого года.

В течение 2022 – 2023 годов Pulp Mill Holding вложит 10 млрд руб. в модернизацию и увеличение существующих перерабатывающих мощностей, а также в строительство нового производства, которые позволят «АРХБУМ» не только повысить качество выпускаемой продукции и сервисный уровень, но и значительно расширить клиентский портфель.

Модернизация коснется всех четырех площадок компании – Подольского (1,802 млрд руб.), Истринского (872 млн руб.), Ульяновского (1,579 млрд руб.) филиалов.

Инвестиции в Воронежскую площадку АО «АРХБУМ» составят 198 млн руб. Здесь же в индустриальном парке «Масловский» в 2022 г. Pulp Mill Holding намерен построить новый завод мощностью 188 млн кв м гофропродукции в год. Объем инвестиций в этот проект составит 5,5 млрд руб.