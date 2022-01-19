РИАМО - 19 янв. Российская балерина Анастасия Волочкова решила отстаивать свою честь в суде после громкого скандала на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», где она отказывалась надеть маску по требованию бортпроводника, пишет газета «Известия».

Инцидент произошел во время перелета балерины с Мальдивских островов в Москву. Как сообщили очевидцы, весь полет экс-прима Большого театра воевала с экипажем из-за нежелания надеть маску. В итоге на борт по прилету пришли сотрудники полиции.

Однако у спутника балерины — мужчины по имени Сергей — другая версия произошедшего. По его словам, экипаж буквально провоцировал Анастасию на конфликт.

«Мы с Настей сидели в самолете. <...> В какой-то момент я принес кофе и передал Насте, она спустила маску и начала его пить», — заявил Сергей.

По его словам, после этого к паре подошел стюард по имени Иван с камерой в руках и начал снимать все происходящее. Молодой человек начал высказывать претензии о том, что на Волочковой не было маски, хотя она была просто приспущена для употребления напитка.

Спутник балерины отметил, что стюард начал грубить и провоцировать пару на конфликт. Кроме того, по словам мужчины, 90% сидящих в самолете пассажиров не носили маски в ходе полета.

«Полсамолета сидели без масок, а докопались до Волочковой», — уверена балерина.

В итоге полиция задержала пару. Сергей и Анастасия пробыли в дежурном отделении порядка 5 часов, после чего их отпустили. Волочкова заявила, что будет судиться с бортпроводником «Аэрофлота» по имени Иван, который ее провоцировал.

«Я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — заключила балерина.