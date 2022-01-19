РИАМО - 19 янв. Полиция Подмосковья установила подозреваемого в незаконном хранении оружия. Им оказался 71-летний житель Воскресенска, его ранее уже судили за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 12 предметов, конструктивно схожих с револьвером Наган, пистолетом ТТ, винтовкой Мосина, автоматом Калашникова и карабином Симонова», — сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

У мужчины также нашли 5 предметов, похожих на гранаты, порядка 140 патронов разного калибра и оборудование для переделки охолощенного оружия в боевые аналоги.

Специалисты установили, что изъятый у злоумышленника револьвер относится к огнестрельному оружию, а часть патронов – к боеприпасам. Остальные предметы находятся на экспертизе.

Сам подозреваемый заявил полиции, что является коллекционером оружия. Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Мужчину отпустили под подписку о невыезде.