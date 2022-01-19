РИАМО - 19 янв. Платиновым призером премии цифровых коммуникаций AVA Digital Awards 2022 стало приложение «Парковки Москвы», его оценили в номинации «Приложение для информации»‎, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сервис оценили с точки зрения удобства, функциональности и простоты для пользователей.

По словам заммэра столицы, главы городского Дептранса Максима Ликсутова, приложение уже скачали 5 млн раз. В 2021 году его начали использовать в тестовом формате на территории Санкт-Петербурге.

Премия в сфере маркетинга и коммуникаций AVA Digital Awards была основана в США в 1994 году.