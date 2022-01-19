РИАМО - 19 янв. Солнце в последние дни проявляет все большую активность, поэтому на Земле продолжается очередная магнитная буря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, солнце, которое долгое время находилось на минимуме своей активности, начинает активизироваться. Это подтверждает резко возросшее число магнитных бурь на Земле.

«Только за последние 5 дней на планете наблюдалось 4 магнитных бури, из которых 2 оказались средними, уровня G2! При этом последняя магнитная буря началась минувшей ночью. Приборы зафиксировали резкое возрастание возмущений в магнитосфере Земли в 3 часа ночи по московскому времени», — написал Леус в своем Instagram.

Он отметил, что уровень возмущений составил Кр=6, что соответствует средней магнитной буре G2. Магнитная буря пока продолжается.



Согласно прогнозам, продолжительной магнитная буря не будет и вскоре ослабеет, а затем прекратится. Геомагнитное поле постепенно вернется в неустойчивое состояние.



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