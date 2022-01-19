РИАМО - 19 янв. Для крещенских купаний у Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» подготовили 14 купелей, чтобы омовение смогли совершить сразу несколько человек.

На прилегающей к храму территории состоялись торжественные мероприятия, посвященные Крещению Господнему — одному из 12-ти главных христианских праздников. Возле купелей были оборудованы палатки, в которых купающиеся грелись после погружения и пили чай.

В честь Крещения утром в среду состоится праздничная литургия и совершится Великое освящение воды.

Также в эти дни на Соборной площади продолжается Зимний фестиваль. В рамках мероприятия для посетителей организовали несколько зон отдыха, включая тюбинговый спуск длиной около 60 м, ледовый каток площадью 5,5 тыс. кв. м, а для обеспечения питания работает кухня.

Фестиваль уже посетили свыше 310 тыс. человек. Кроме того, гости могут посетить мультимедийную галерею «Дорога памяти».

Всего в Московской области на Крещение подготовили более 230 мест, где можно окунуться – это купели в помещениях и на улицах, проруби и иордани на природных водоемах.

Все купели отвечают определенным требованиям, возле них дежурят представители профильных ведомств по безопасности. Везде есть удобная навигация, туалеты, теплые раздевалки, а также теплые зоны с горячим питьем и угощениями.

В связи со сложной ситуацией по коронавирусу врачи не рекомендует заходить в купель тем, кто недавно сделал прививку от Covid-19, а также людям, перенесшим простуду и имеющим хронические болезни.