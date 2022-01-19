РИАМО - 19 янв. В течение 3 лет столица заключила 7 контрактов жизненного цикла на сумму 60,6 млрд рублей на поставку 1 тыс. электробусов, 100 зарядных станций и их обслуживание, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Последние 2 контракта на 24,1 млрд рублей были заключены в 2021 году. По ним в город поставят 400 электробусов. Планируется, что к 2025 году московский транспорт в пределах Садового кольца будет электрическим.

Отмечается, что Москва также подписала 2 контракта жизненного цикла на закупку 1432 вагонов метро на сумму почти 275 млрд рублей. Кроме того, по контрактам жизненного цикла в столицу поставят 504 трамвайных вагона нового поколения. Поставщик обеспечит их обслуживание и ремонт в течение 30 лет.

Всего в Москве объем соглашений в сфере государственно-частного партнерства достигает более 1,1 трлн рублей. Более 118 млрд рублей приходится на концессионные проекты. На контракты жизненного цикла - свыше 527 млрд рублей.

В сфере транспорта город заключил контракты жизненного цикла на сумму порядка 450 млрд рублей. Также подписаны концессии на 71 млрд рублей. В июле 2022 года предприниматели смогут заключать офсетные контракты не только на поставку товаров, но и на оказание услуг.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, использование контрактов жизненного цикла помогает предоставлять жителям мегаполиса качественный сервис.