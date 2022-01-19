РИАМО - 19 янв. По всему Подмосковью проходят купания в честь праздника Крещения. В области подготовили более 230 мест, где можно окунуться – это купели в помещениях и на улицах, проруби и иордани на природных водоемах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В среду православные христиане отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне. Таинство предполагает, что троекратное погружение в воду дает духовные и телесные силы на весь год.

Все купели тщательно проверили специалисты: подходы сделали удобными, спуски в воду — безопасными. Около мест купаний дежурят порядка 3 тыс. спасателей, полицейских, врачей и волонтеров.

К услугам жителей и гостей Подмосковья теплые палатки, горячий чай с угощениями, туалеты и парковки. Работу общественного транспорта в регионе продлили до 3 часов ночи на более 300 маршрутах, ведущих к местам купания. Интервал движения составлял максимум 20 минут.

В рейтинге наиболее популярных купелей: источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» (д. Взгляднево, Сергиево-Посадский г.о.); святой источник «Белый колодец» (правый берег р. Осетр, Зарайск); источник преподобного Давида Серпуховского (с. Талеж, г.о. Чехов); источник Николая Чудотворца (с. Андреевское, г.о. Коломна); купель Саввино-Сторожевского монастыря (Звенигород, г.о. Одинцовский).

Также популярностью у жителей и гостей региона пользуются: купель у церкви Преображения Господня (с. Радонеж, Сергиево-Посадский г.о.); купель у храма «Покров Пресвятой Богородицы» (с. Жестылево, г.о. Дмитровский); купель у Троицкого Храма (с. Троицкое, г.о. Мытищи); купель на набережной возле Ново-Иерусалимского монастыря (Истра); купель на набережной о. Сенеж (Солнечногорск); купель в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» (Клин).

Также в этом году Минобороны установило купель на территории музейно-храмового комплекса рядом с парком «Патриот» (Одинцовский г.о), а Федерация бокса России и Центр Прогресса бокса организовали купания на острове Русский (г.о. Серпухов).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Крещением. Он пожелал им крепкого здоровья, мира и добра.