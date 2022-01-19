РИАМО - 19 янв. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял первое место в таблице лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне, сообщает kp.ru.

Россиянин помог своему клубу обыграть «Виннипег Джетс» со счетом 4:3 в матче регулярного сезона и вышел в лидеры турнира по заброшенным шайбам и очкам.

Овечкин забил 27-й гол в текущем сезоне и стал лидером снайперской гонки. Следом за ним идет хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.

В итоге Овечкин набрал 1375-е очко за карьеру в НХЛ. По данному показателю он вышел на 24-е место в истории.

Александр Овечкин является одним из самых титулованных хоккеистов в мире. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также трехкратным чемпионом мира в 2008-м, 2012-м и 2014 годах.