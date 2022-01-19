РИАМО - 19 янв. В столице продолжается прием заявок на участие в ежегодной архитектурной премии. Он завершится 15 февраля. Участники могут подать заявку онлайн на сайте премии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

К участию принимаются проекты капитального строительства, которые получили свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Наградой станет денежный приз в размере 1 млн рублей. Результаты объявят в День архитектора 1 июля.

В состав жюри входят представители Архитектурного совета Москвы, а также урбанисты и другие эксперты.

Архитектурную премию учредили в 2017 году при поддержке мэра города Сергея Собянина. Ее присуждают за разработку лучших архитектурно-градостроительных решений, которые будут формировать комфортную городскую среду.