РИАМО - 19 янв. Проект команды из Тульской области голосовой робот «Николай» стал победителем в номинации конкурса «Цифровые вершины», ее учредил оргкомитет и столичный департамент информационных технологий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Лучшим региональным AI-решением в сфере государственного управления стал голосовой робот «Николай». Он консультирует обратившихся на горячие линии госуслуг, центра занятости, по вопросам коронавируса и другим.

Робот может записать на прием в МФЦ и уточнить статус исполнения услуг. «Николай» — проект единого контактного центра при правительстве Тульской области по внедрению единой цифровой платформы на основе искусственного интеллекта.

Всего в конкурсе «Цифровые вершины» приняли участие 16 регионов. В числе финалистов — Калининградская, Кемеровская, Тюменская области и другие. Всего было подано 768 заявок. Конкурс проводят с 2016 года.

Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко, в настоящее время в Москве сосредоточено свыше 2/3 ИКТ-отрасли страны. В городе реализуют более 70 решений на основе искусственного интеллекта.