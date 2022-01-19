РИАМО - 19 янв. Пробки в Москве в среду вечером достигнут 8 баллов. Сейчас загруженность дорог составляет 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в час пик будет местами затруднено. Это касается центра города, участков на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

Также пробки в столице могут образоваться из-за снегопада, гололедицы, мелких ДТП и строительных работ.

В вечерний час пик для поездок по городу москвичам рекомендуется пользоваться общественным транспортом для экономии времени в пути. По центру Москву лучше передвигаться на метро.