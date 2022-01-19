РИАМО - 19 янв. В 2021 году число посещений офисов «Мои документы» уменьшилось на 700 тыс. благодаря переводу госуслуг в электронный формат. Ожидается, что в 2022 году показатель будет равен 1,3 млн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве стараются свести к минимуму время, которое жители могут потратить на сбор бумажных документов. Процесс получения госуслуг упрощают, переводя их в электронный вид.

На сегодняшний день на портале mos.ru горожанам доступны более 380 сервисов и услуг. Ими пользуются почти 14,5 млн человек. Например, с конца 2020 года услуга «Поиск животных» помогла обрести дом 168 кошкам и собакам.

Кроме того, с февраля 2021 года на портале можно записаться на онлайн-консультацию к специалисту центра госуслуг.

«Развитие существующих сервисов и перевод в онлайн все большего числа услуг в социальной сфере — безусловный приоритет города и один из способов создания комфортной и доступной для москвичей среды в любой жизненной ситуации», - рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.