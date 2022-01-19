РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. Традиционные крещенские купания проходят в подмосковной Балашихе. Настоятель Неопалимовского храма священник Михаил (Савин) совершил перед купанием на озере Бабошкино великий чин освящения воды, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В 2022 году на территории округа оборудовали на одну купель больше — на озере Бабошкино. Другие по традиции организовали на правом берегу реки Пехорка на Солнечной улице у водно-спасательной станции, на Дивном озере в микрорайоне Заря и у храма святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет.

Глава Балашихи Сергей Юров проверил новую иордань на озере Бабошкино на готовность к крещенским купаниям. Безопасность граждан до конца праздника обеспечивают на каждой из 4 купелей спасатели, сотрудники полиции, росгвардейцы и медики.

«Я от души поздравляю вас с праздником Крещения Господня! Дай Господи, чтобы в этот светлый день Господь посетил вас своим светом, благодатью, своей духовной радостью и прикоснулся к жизни каждого из вас своим божественным светом. А всем тем, кто сегодня планирует совершить погружение я также желаю сил, благополучного погружения и возвращения. Да хранит всех вас Господь!» — сказал настоятель Неопалимовского храма Михаил.

Желающие окунуться в иордань на озере Бабошкино могли после купания не только переодеться и согреться в теплых палатках или у очага с живым огнем, но и выпить горячего чаю с блинами или сушками. Подход к купели, а также к раздевалкам сделали комфортным — дорожки застелили сеном и подсветили.

Крещенские купания пройдут в Балашихе до 18:00 19 января.

Православные отмечают Крещение Господне 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Главная традиция на Крещение – купание в водоемах. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

В Подмосковье для всех желающих подготовлено свыше 200 оборудованных мест для купаний.