РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. В парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы местные жители приняли участие в крещенских купаниях, передает корреспондент портала «РИАМО в Люберцах».

С православным праздником Крещение Господне жителей поздравил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В этот день православные омываются водой. В зависимости от здоровья, от желания можно окунуться в прорубь, которая здесь подготовлена. <...> В этот день есть возможность подумать о себе, о своей душе, о теле. Можно святой водой обмыть себя, обновить тело и душу, в чем-то покаяться, в чем-то попросить прощения», — сказал Ружицкий.

Чин освящения воды провел священник церкви Троицы Живоначальной в Наташине Иоанн Сипович.