РИАМО - 19 янв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Крещением. Он пожелал им крепкого здоровья, мира и добра.

«Дорогие жители, поздравляю вас с Крещением Господним! Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра. Чтобы в каждый дом сегодня пришло обновление и очищение! С праздником! С Крещением!» — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В среду православные христиане отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В этот день по всей России, в том числе в Подмосковье и Москве, организованы купели, где все желающие могут окунуться в честь праздника.

В этом году в Московской области подготовили более 200 купелей. Все они оборудованы удобным спуском к воде и теплой раздевалкой. Кроме того, возле каждой площадки дежурят медики и спасатели МЧС. Все крещенские иордани и проруби заранее проверили специалисты на безопасность.

Ранее Воробьев поручил организовать все мероприятия в честь Крещения в Подмосковье на высоком уровне.