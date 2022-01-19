РИАМО - 19 янв. В Москве и области на Крещение будет облачно, местами пройдет снег, максимальная температура воздуха составит минус 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день погоду в регионе будет определять гребень антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 10 до минус 8 градусов, по области - от минус 12 до минус 7 градусов. Ветер западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75%.

Погода на Крещение будет умеренно морозная. Она отлично подойдет для занятий спортом и прогулок на свежем воздухе.