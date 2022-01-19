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Пелагия Тихонова
Минувшей ночью православные христиане начали праздновать один из главных «двунадесятых» праздников – Крещение Господне.
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Пелагия Тихонова
В этот день вспоминают важнейшее событие, запечатленное в святом Евангелии – обряд крещения, совершенный Христом в реке Иордан.
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Пелагия Тихонова
По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги, поэтому главной крещенской традицией до сих пор остаются крещенские купания в проруби.
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Пелагия Тихонова
В столице выделели четыре самых известных места для крещенских купаний: Дворцовый пруд, Малое Бездонное озеро, Борисовские пруды и Тропаревский парк.
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Пелагия Тихонова
Накануне купаний все природные водоемы были тщательно проверены на соответствие экологическим нормам.
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Пелагия Тихонова
Места крещенских купаний оборудовали настилами с противоскользящими покрытиями, установили раздевалками, пунктами обогрева и передвижными туалетами. Также рядом организовали парковки для автотранспорта.
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Пелагия Тихонова
Купающиеся смогут на месте получать полотенца и пледы.
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Пелагия Тихонова
У мест купания также организуют теплые зоны, горячее питье и питание.
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Пелагия Тихонова
Безопасность во время крещенских купаний обеспечивают правоохранители. Кроме того, в местах массовых купаний дежурят медики и спасатели.
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Пелагия Тихонова
При массовом прибытии желающих искупаться возможно продление работы мест крещенских купаний – вплоть до 22:00 – 23:00.
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Пелагия Тихонова
На фото: крещенские купания в Москве
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