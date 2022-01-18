РИАМО - 18 янв. В столице 27 февраля состоится IV Общероссийский молодежный фестиваль интеллектуальных игр «Студень – 2022», сообщает пресс-служба московского центра интеллектуальных игр «Сириус».

Фестиваль организован центром «Сириус», автономной некоммерческой организацией «РАИК» в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора о соблюдении социальных и иных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

В программе фестиваля – самые популярные командные интеллектуальные игры: «Что? Где? Почему?», «Своя игра», «Эрудит-квартет», «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок».

Целями и задачами фестиваля являются определение сильнейших команд РФ, объединение молодежи для организации целенаправленной работы по развитию интеллектуальных игр, развитие интереса к интеллектуальному творчеству, навыков индивидуальной и коллективной умственной работы, популяризация интеллектуальных игр как средства активного досуга, создание условий для творческой самореализации и самосовершенствования и т. д.

Фестиваль пройдет в концертном зале торгового комплекса «Горбушкин Двор». Команды будут соревноваться в студенческой лиге (18-35 лет) и школьной лиге (16-18 лет). В команду смогут войти 5-6 человек.

Подать заявки на участие можно до 26 февраля на сайте.

Победители и призеры получат подарки. Все команды будут награждены дипломами участников фестиваля.