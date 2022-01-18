РИАМО - 18 янв. Российский актер Федор Дунаевский, который известен зрителям по главной роли в фильме «Курьер», госпитализирован после падения, сообщает РЕН ТВ.

Артист упал, когда выходил из автомобиля такси, также он ударился головой. В результате у 52-летнего Дунаевского диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ему оказывают необходимую медпомощь.

По данным издания, в момент падения актер был пьян.

Дунаевский получил известность после исполнения главной роли в фильме Карена Шахназарова «Курьер». Еще он снялся в фильмах «Небеса обетованные», «Трое отважных», «Дорогая Елена Сергеевна» и других.