РИАМО - 18 янв. Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона в этом году пройдет в 2 этапа, начался прием заявок на заочный конкурс, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Названием и темой заочного конкурса стала строчка из песни певца и композитора Сергея Трофимова (Трофима) «А я живу в России!». Над ней в этом году и предлагается порассуждать исполнителям, авторам слов и музыки.

В прошлом году из-за карантинных мер фестиваль проходил только в заочном формате. Этот конкурс стал настоящей отдушиной для артистов, которые истосковались по живым выступлениям и общению с публикой.

В этом году конкурс проводится в 2 этапа. На первом этапе пройдет сбор заявок, выбор дипломантов. Он продлится по 30 апреля. Второй этап – это выбор лауреатов, интернет-голосование, подведение итогов конкурса. Он состоится с 1 по 31 мая.

Лауреатам конкурса вручат диплом и 15 тыс. рублей. Также в ходе народного голосования будет определен «Народный победитель». Он получит приз — 30 тыс. рублей.

«Задача заочного конкурса – привлечь на «Гринландию» еще больше талантливых людей. Он помогает открывать новых звездочек, давать им дорогу в большую жизнь», - сказал организатор и идейный вдохновитель «Гринландии», депутат Госдумы Олег Валенчук.

Стать участниками конкурса могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты, исполнители, дуэты, ансамбли и хоры. Также предусмотрены специальные номинации «Видеоклип», «Лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона».

Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе во «ВКонтакте».

Познакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте.

Фестиваль «Гринландия» проводится на поляне в селе Башарово Кировской области. Там собираются сотни тысяч людей, чтобы послушать хорошие душевные песни, вдохновиться на новые свершения.